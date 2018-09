Política Propaganda de Alckmin com tiros não ofende Bolsonaro, decide ministro do TSE Slogan do PSDB é: 'Não é na bala que se resolve'. O candidato Jair Bolsonaro representou contra a propaganda eleitoral

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Silveira Banhos, negou representação do deputado Jair Bolsonaro (PSL), candidato à Presidência, contra propaganda do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) ao Palácio do Planalto que traz o slogan "Não é na bala que se resolve". Na inserção, projéteis atingem objetos que simbolizam o "desemprego", o "analfabetismo", a "fome" e ...