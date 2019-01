Política Promotoria diz que poderá quebrar sigilos de ex-assessor de Flávio Bolsonaro e de sua família Ministério Público do Rio anunciou em nota, nesta terça, 8, que medida poderá ser tomada depois que a mulher do ex-auxiliar do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro e duas filhas dele faltaram a depoimento

O Ministério Público do Rio anunciou por nota nesta terça-feira, 8, que poderá quebrar os sigilos de Fabrício Queiroz, ex-assessor do deputado estadual Flavio Bolsonaro, e de seus familiares. O anúncio foi feito depois que a mulher do ex-auxiliar do deputado, Márcia Oliveira Aguiar, e duas filhas dele, Nathalia e Evelyn de Melo Queiroz, também ex-integrantes do gabinete d...