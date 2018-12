Política Promotor vê ingerência em indicação à AGR Titular de Defesa do Patrimônio Público aponta “suposta ingerência política para antecipar sucessão no comando” da Agência

Em representação ao procurador-geral de Justiça, Benedito Torres, o promotor Fernando Krebs, titular da 57ª Promotoria de Defesa do Patrimônio, aponta “suposta ingerência política para antecipar sucessão no comando” da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR). O promotor refere-se à indicação do ex-chefe do Gabinete Particular do g...