Política Projeto quer proibir uso de canudos plásticos em Goiânia Proposta foi baseada na lei aprovada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Assim como já ocorre na cidade do Rio de Janeiro, depois da Câmara Municipal aprovar na semana passada a proibição do uso de canudos plásticos, o mesmo pode ocorrer em Goiânia. Isso porque há um projeto de lei no mesmo sentido de proibir o uso dos itens em estabelecimentos da capital tramitando na Câmara. A proposta é do vereador GCM Romário Policarpo (PTC), que fo...