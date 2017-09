Projeto que proíbe o aumento continuo do IPTU é aprovado em segunda votação

O projeto de Lei que suspende o aumento contínuo do IPTU foi aprovado na manhã desta terça-feira (5), na Câmara dos Vereadores em meio a muita confusão. Houve pedido de vista votado duas vezes e com resultados diferentes e bate-boca entre o presidente da Casa, vereador Andrey Azeredo (PMDB), e parlamentares. Ao final, o projeto de autoria do vereador Elias Vaz (PSB) foi aprovado por unanimidade – 31 votos a zero. O vereador Oseias Varão (PSB), que apresentou o controverso pedido de vistas, se absteve de votar.

A sessão começou tumultuada, com vereadores favoráveis ao projeto acusando o Paço municipal de cooptar vereadores para votar a favor do pedido de vista de Oseias Varão. Depois de muito bate-bota, Andrey Azeredo decidiu colocar o pedido de vista em votação simbólica, que é quando o vereador levanta a mão para se posicionar, e em sua contagem, concluiu que o pedido de vista havia sido aprovado.

Os vereadores favoráveis ao projeto tinham uma soma diferente e a divergência deu início a uma grande confusão no plenário, que só acabou quando Andrey voltou atrás e fez a votação nominal, com os votos divulgados pelo painel. Nessa segunda votação, o pedido de vista foi rejeitado por 17 a 14 votos. Por fim, o projeto foi aprovado e vai para sansão do prefeito Iris Rezende, que pode vetar a proposta.