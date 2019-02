Política Projeto que aumenta número de vereadores em comissões é aprovado na CCJ A matéria foi apresentada pela Mesa Diretora e é uma das propostas de campanha do novo presidente, Romário Policarpo (PROS)

O Projeto de Resolução para aumentar a quantidade de vereadores nas comissões permanentes da Câmara Municipal de Goiânia foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) nesta quinta-feira (7). De acordo com a proposta, as comissões temáticas e a CCJ passam a ter, cada uma, nove vereadores. As comissões de Fiscalização do Transporte Público Coleti...