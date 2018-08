Política Projeto prevê isenção de taxas para idosos renovarem CNH Daniel Messac, autor da proposta aponta como justificativa o fato de que idosos com mais de 65 anos precisam requerer a renovação de suas carteiras a cada três anos

Tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) o projeto de lei n° 3515/18 que visa tornar gratuito o exame de aptidão física e mental a condutores com idade superior a 65 anos. Daniel Messac (PTB), autor da proposta aponta como justificativa o fato de que idosos com mais de 65 anos precisam requerer a renovação de suas carteiras a cada t...