Projeto na Câmara quer obrigar vigilância eletrônica em instituições de ensino públicas e privadas

Um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Goiânia nesta terça-feira (21) quer obrigar as instituições de ensino, além de creches públicas e privadas, a instalarem sistema permanente de vigilância eletrônica, com perfeita captação de áudio e vídeo.

De autoria do vereador Welington Peixoto (PMDB), a proposta quer que o monitoramento seja gravado e armazenado por 30 dias, permitindo o acesso às imagens sempre que necessário. Os usuários das instituições deverão ser informados sobre a existência do sistema de vigilância. As áreas e vias de acesso às unidades também deverão possuir câmeras de monitoramento.

Ao apresentar o projeto, o parlamentar disse que o tema é controverso, mas a atitude é necessária por conta de acontecimentos como o do Colégio Goyases, em Goiânia, no final do último mês de outubro, onde um aluno do 8° ano do ensino fundamental atirou contra seis colegas de sala, matando dois garotos. "Expõe de maneira excessiva professor e aluno, mas os recentes casos de violência, inclusive com emprego de arma de fogo, nos leva a tomar a vigilância interna de sala de aula como necessária", afirmou Peixoto.

A proposta será apreciada no Plenário da Casa e depois será votada pelos parlamentares. Caso seja aprovada, partirá para sanção ou veto do prefeito Iris Rezende (PMDB).