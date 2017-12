Projeto na Câmara Municipal quer obrigar instalação de dispositivo eliminador de ar nos hidrômetros

Um projeto de lei apresentado nesta quinta-feira (7) na Câmara Municipal de Goiânia quer tornar obrigatória a instalação de um dispositivo para a eliminação de ar nos pontos de medições do consumo de água na capital.

De autoria do vereador Lucas Kitão (PSL), a proposta exige que o dispositivo, chamado de "suspiro", seja instalado nas residências e comércios da cidade. As despesas sobre a aquisição do equipamento e instalação deverão ficar a cargo da Saneago. A instalação do dispositivo, que funciona como uma válvula de escape e bloqueio de ar, além de diminuir a vazão de água, não poderá exceder a um ano após a vigoração da Lei.

Segundo o parlamentar, os moradores da capital pagam não apenas pela água consumida, mas também pelo ar que não é eliminado nos hidrômetros. "Os consumidores de água são vítimas da cobrança indevida em suas contas mensais. Isso porque o hidrômetro registra a passagem de água e ar indistintamente", afirma Kitão.

Ainda de acordo com o vereador, testes realizados com o "suspiro" verificaram uma redução de até 35% nos valores das contas de água. O equipamento já foi objeto de análise de uma escola de engenharia em Itajubá, no interior de Minas Gerais.

O projeto segue agora para apreciação na Casa. Caso seja aprovado pelos parlamentares, irá para sanção ou veto do prefeito Iris Rezende (PMDB).