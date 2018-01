Projeto na Câmara de Goiânia quer incluir artes marciais nas escolas

Um projeto de lei será apresentado nesta quinta-feira (1°) na Câmara Municipal de Goiânia e pedirá a inclusão das artes marciais como atividades complementares obrigatórias nas escolas da capital. A data marcará a primeira sessão plenária de 2018 na Casa.

De autoria do vereador Vinicius Cirqueira (PROS), o texto da proposta diz que a realização das atividades deverá ocorrer em unidades que possuam infraestrutura que permita o ensino e onde a disciplina de Educação Física não seja comprometida.

"A socialização, a autoconfiança, o equilíbrio, os limites, o respeito próprio e mútuo são fundamentalmente trabalhados pelas artes marciais, por isso que é relevante pensarmos nessas práticas dentro do ambiente escolar. Afinal, o corpo e a mente devem trabalhar em conjunto para o pleno aprendizado das pessoas", diz o parlamentar, ao defender o projeto. A redução do nível de evasões e abandonos escolares e o autocontrole ainda são pontos articulados pelo vereador em sua argumentação.

EXIGÊNCIAS

Conforme o texto do projeto, as atividades serão disponibilizadas para estudantes com idade igual ou maior de 7 anos de idade, que deverão ainda apresentar autorização médica para a realização das aulas.

De acordo com Cirqueira, modalidades de artes marciais que "sejam ofensivas à cidadania ou dignidade do indivíduo" não serão englobadas na proposta.