Projeto na Assembleia quer proibir cobrança de pedágio de moradores de cidades onde funcionem praças

Um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás no final de 2017 e que impõe restrições à cobrança de pedágios em rodovias estaduais deve ser apreciado nesta semana no Plenário da Casa.

De autoria do deputado estadual Karlos Cabral (PDT), a proposta determina que as empresas responsáveis pelas praças possam cobrar pedágio em trechos de perímetro urbano somente quando houver uma via alternativa e gratuita, para que os motoristas possam evitá-lo, caso queiram.

Se não existir nenhuma rota que atenda a estes preceitos, as praças não poderão cobrar pela passagem de veículos emplacados no município em que estejam instaladas. Segundo o parlamentar, a medida visa garantir a livre circulação dos moradores de cidades onde as praças de pedágio serão erguidas, sem custos adicionais.

O texto foi apresentado na Casa logo após a aprovação da matéria do Executivo estadual que autorizava a concessão de trechos de seis rodovias goianas para a iniciativa privada. Serão concedidos por 35 anos, para que sejam monitorados e recebam manutenção frequente em troca da cobrança de pedágios, os seguintes trechos:

- GO-010 - Entre Goiânia e o entroncamento com a GO-330;

- GO-020 - Entre Goiânia, Cristianópolis, Pires do Rio e Catalão;

- GO-060 - Entre Goiânia, São Luís de Montes Belos, Iporá e Piranhas;

- GO-070 - Entre Goiânia e a cidade de Goiás;

- GO-080 - Entre Goiânia, São Francisco de Goiás e o entroncamento com a BR-153;

- GO-213 - Entre Morrinhos, Rio Quente e Caldas Novas.