Política Projeto de reforma do IPSM vai para última votação na Câmara Matéria chega a plenário com 24 alterações da Comissão de Trabalho, entre elas, a manutenção da alíquota de contribuição em 11%

Está na pauta de votação de hoje da Câmara Municipal de Goiânia o Projeto de Lei Complementar (PLC) 31/2018, de reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (IPSM). A proposta polêmica foi aprovada com apenas um voto de diferença em primeira votação, mas chega a plenário para segunda e última avaliação dos vereadores com mudanças.O vereador Tiãozinh...