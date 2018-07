Política Projeto cria vagas de juiz e desembargador em Goiás Proposta enviada pelo Tribunal de Justiça à Assembleia Legislativa prevê 33 novas varas e mais 6 cargos de desembargadores

Em pleno recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa de Goiás recebeu ontem o projeto de lei enviado pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJ-GO) que altera a Organização Judiciária do Estado. Entre outras medidas, a proposta cria 33 novas varas - distribuídas em Goiânia e nas principais comarcas do Estado - e seis novos cargos de desembargador, dos quais cinco devem ser...