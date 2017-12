Projeto aprovado na Câmara dos Deputados endurece pena para quem matar após beber e dirigir

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (6) um projeto de lei que aumenta a pena dos condutores de veículos flagrados em estado de embriaguez que forem acusados de homicídio no trânsito.

De autoria da deputada federal Christiane Yared (PR-PR), a proposta aprovada, que foi elaborada em 2013 e ficou conhecida como "Não Foi Acidente, obrigará o detido a permanecer na cadeia pelo prazo de 5 a 8 anos. Até então, os acusados por matar no trânsito após beber e dirigir poderiam responder apenas por homicídio culposo, com pena de 2 a 4 anos de prisão, e, de acordo com a legislação, responderem pelo crime em liberdade.

Com a mudança para cinco anos da pena mínima, o motorista culpado terá de responder na cadeia pelo homicídio e não poderá converter a quitação do crime para prestação de serviços comunitários ou pagamento de cestas básicas.

O projeto segue agora para sanção do presidente Michel Temer (PMDB).