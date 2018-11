Política Professores da PUC pedem proteção à reitoria após pichação com suástica: ‘ato de extrema gravidade’ Desenho traz mensagem de ódio aos “Profs Petralha”. Universidade já apagou a pichação e disse que "repudia toda forma de discriminação”

Após o surgimento de uma pichação no banheiro do Bloco A do Campus V da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) com uma suástica e mensagens de ódio, os professores da instituição de ensino superior solicitaram com urgência à reitoria, nesta terça-feira (6), medidas de proteção para “garantir a integridade física dos docentes e dos estudantes” da ...