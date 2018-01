Procuradoria sugeriu prisão preventiva de ex-presidente

No requerimento de imposição de medidas cautelares que resultou na apreensão do passaporte do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério Público Federal chegou a sugerir à Justiça que decretasse a prisão preventiva para suprimir o “risco de fuga” do petista. Na quarta (24), Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês pelo Tribunal Regional Federa...