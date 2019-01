Política Procuradoria quer homem da mala de R$ 500 mil condenado Em alegações finais, Ministério Público Federal do DF afirma que Rocha Loures recebeu vantagem indevida para o ex-presidente

Em alegações finais, o Ministério Público Federal em Brasília pediu a condenação do ex-deputado e ex-assessor da Presidência da República Rodrigo da Rocha Loures (MDB-PR) no processo em que ele é acusado de receber uma mala com R$ 500 mil do grupo J&F para o ex-presidente Michel Temer. Loures é apontado pelas investigações como “longa manus” (executor de ordens) do e...