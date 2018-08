Política Procuradoria impugna registro de Lindbergh por ‘contas reprovadas’ Ministério Público eleitoral no Rio sustenta que senador, que busca reeleição, está inelegível porque Tribunal de Contas do Estado rejeitou contas do petista na época em que ele era prefeito de Nova Iguaçu

A Procuradoria Regional Eleitoral no Rio impugnou o registro do senador Lindbergh Farias (PT), candidato à reeleição, porque o Tribunal de Contas do Estado reprovou suas contas quando era prefeito de Nova Iguaçu. Candidatos condenados em órgãos colegiados como os Tribunais de Contas ficam inelegíveis por oito anos desde a Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010). As inform...