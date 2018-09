Política Procuradoria compara caso Bolsonaro a assassinato de Marielle Em nota pública, órgão também alerta para 'discurso de ódio'

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, lançou nesta segunda-feira (10) uma nota pública na qual destaca ‘os desafios que se impõem à democracia brasileira diante da espiral de discursos de ódio e de violência nas discussões políticas no país’. As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação e Informação da Pro...