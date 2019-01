Política Procurador pede extinção de 140 cargos do TCE-GO Representação contra o Tribunal de Contas aponta que quadro acomoda funcionários irregulares e parentes, ao custo anual de R$ 24 mi

O Ministério Público de Contas entrou com representação contra o Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), solicitando o fim do Quadro Suplementar em Extinção (QSE) do órgão e a exoneração de todos os comissionados integrantes. O documento foi encaminhado ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) pelo procurador-geral de contas interino, Fernando Carneiro. De acordo com...