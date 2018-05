Política Procurador-geral do Tocantins se aposenta sob suspeita de corrupção no cargo Saída da carreira deixa Clenan Renaut de Melo, que chefiou o Ministério Público do Estado, aparentemente a salvo de punição administrativa como uma eventual demissão da carreira

Sob suspeita de corrupção, o procurador-geral de Justiça do Tocantins, Clenan Renaut de Melo, se aposentou. O chefe do Ministério Público do Estado assinou o termo de aposentadoria por tempo de contribuição na segunda-feira, 21. “A trajetória foi árdua. Senti-me cansado muitas vezes por injustiças inexplicavelmente flechadas em minha alma, mas sobrevivi e pude c...