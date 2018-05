Política Procurador denuncia criador de 'tomataço' por incitação ao crime contra Gilmar Mendes Ricardo Rocchi, criador do movimento, é acusado de injúria e incitação ao crime por compartilhar em sua página no Facebook a imagem na qual tanto adjetiva o ministro do Supremo 'como bandido, bem como oferecer RS 300'

O criador do movimento "Tomataço", Ricardo Rocchi, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por injúria e incitação ao crime contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. A acusação é do procurador da República Marcos Nagelo Grimone. A denúncia afirma que Rocchi, "em 24 de dezembro de 2017 e 31 de janeiro de 2018, por meio de sua página...