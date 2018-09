Política Procurador Carlos Fernando dos Santos Lima deixa a Operação Lava Jato Carlos retorna suas funções na Procuradoria Regional da República da 3ª Região

Depois de quatro anos integrando a força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR), o procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima retorna às suas atividades na Procuradoria Regional da República da 3ª Região (PRR3), em São Paulo. Lima fez parte da formação inicial da operação com seis procuradores, designada pelo então procurador-geral d...