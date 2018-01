Processo que deve terceirizar gestão dos Vapt Vupts tem nova data

Depois de ser adiada por decisão da Justiça, será realizada nesta sexta-feira (12) a abertura das propostas das empresas interessadas em gerir as unidades do Vapt Vupt. A sessão está marcada para 15h, na Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan).

A abertura das propostas deveria ter ocorrido na terça-feira (9), mas liminar concedida pela juíza Suelenita Soares, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, impediu a continuidade do processo licitatório que escolherá a gestora do Vapt Vupt pelos próximos 20 anos. A liminar, como informado pelo POPULAR, foi derrubada na noite de ontem pelo desembargador Carlos Alberto França.

A liminar atendia a pedido da Cejen Engenharia, que questiona o valor de R$ 4,12 bilhões previsto no contrato para a prestação do serviço. Segundo o grupo, a Segplan, responsável pelo processo, teria negligenciado o período de transição, o que acarretaria em custo extra de R$ 71 milhões à concessionária vencedora.

Em nota ao POPULAR, publicada na edição de hoje, a Segplan nega ter errado o valor e argumenta que a Cejen não teria levado em conta informação do edital de licitação, que desobriga o Estado a pagar a concessionária antes do quinto mês de contrato.

O mesmo argumento foi usado pelo desembargador Carlos Alberto França para derrubar a liminar. Em sua decisão, o magistrado diz que, em seu questionamento, a Cejen não considerou que "a assunção das unidades Vapt Vupt pela concessionária somente ocorrerá no 5° mês do contrato, ao passo que não há que se falar em contraprestação referente aos 04 (quatro) primeiros meses do contrato."

A ação movida pela Cejen Engenharia não é o única. Ao POPULAR, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Goiás (Sindipúblico), Nadjanara Xavier, informou que a entidade deve ingressar com ação popular na Justiça para impedir a terceirização do Vapt Vupt.