Política Processo em outros Estados é marcado por idas e vindas

Primeiro Estado a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o Rio de Janeiro ingressou formalmente no regime em setembro de 2017, mas desde janeiro daquele mesmo ano já havia obtido uma liminar para deixar de pagar suas dívidas. Com isso, o valor devido pelo Rio é anotado em uma “conta gráfica” para que o Estado depois reembolse a União, com valores corrigidos. ...