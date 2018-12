Política Prisões de Cabral, Pezão e Cunha não são afetadas por decisão de Marco Aurélio Os políticos do Rio de Janeiro permanecerão presos

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, de determinar a soltura de todos os presos condenados em 2ª instância não irá beneficiar os principais políticos do Rio de Janeiro, presos e condenados no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo os advogados, Sérgio Cabral, Jorge Picciani, Eduardo Cunha e Luiz Fernando Pezão permanecerão p...