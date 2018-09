Política Prisão de Beto Richa é questão do Paraná, não afeta campanha de Alckmin, diz Tripoli A aposta é afastar a vinculação de Beto Richa com Alckmin, apesar de o ex-governador do PSDB ser aliado ao presidenciável

A prisão do ex-governador e candidato ao Senado pelo Paraná Beto Richa (PSDB) pegou tucanos de surpresa na manhã desta terça-feira, 11. O deputado e candidato ao Senado Ricardo Tripoli (PSDB-SP) afirmou ao Broadcast Político que a questão é "isolada" no Paraná e não deve contaminar a campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) ao Planalto "como um todo". A aposta do tucano é...