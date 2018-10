Política Primeiros nomes da equipe de transição de Bolsonaro saem na quarta O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, deu entrevista coletiva na tarde de hoje (29) e falou sobre uma conversa que teve com Lorenzoni logo após a confirmação do resultado das eleições

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, se encontrará com o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) na próxima quarta-feira (31), quando Padilha receberá os primeiros nomes da equipe de transição do novo governo. Padilha deu entrevista coletiva na tarde de hoje (29) e falou sobre uma conversa que teve com Lorenzoni logo após a confirmação do resultado das eleições n...