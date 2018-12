Política Primeiro ensaio para posse tem Rolls Royce e figurante como Bolsonaro A preparação aconteceu neste domingo (23); a cerimônia de posse está marcada para o dia 1º de janeiro

O cerimonial do Palácio do Planalto realizou neste domingo, 23, o primeiro ensaio geral para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, marcada para o dia 1º de janeiro. Um segundo será realizado no próximo dia 30. O icônico Rolls Royce, veículo tradicionalmente utilizado no percurso pela Esplanada dos Ministérios, foi usado na simulação. Dois f...