Política Primeiro decreto de Caiado deve desprover cargos em comissão

O primeiro decreto de Ronaldo Caiado (DEM) como governador deve ser publicado no dia 2 de janeiro, exonerando boa parte dos comissionados da estrutura do Estado. A informação é do futuro secretário da Casa Civil, Anderson Máximo, e vem no mesmo dia da publicação de decreto do atual governador José Eliton (PSDB) com a exoneração dos integrantes da estrutura básica estadual...