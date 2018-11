Política Primeiras mulheres da equipe de transição devem ser indicadas em breve Uma das prováveis nomeadas é a especialista em segurança pública Márcia Amarílio da Cunha Silva, tenente coronel do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Uma nova lista de ocupantes dos chamados cargos especiais de transição governamental está para sair em breve. Enquanto as movimentações no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde está sendo realizada a transição no governo federal, se intensificam pouco a pouco, novos técnicos serão nomeados. Segundo um assessor da equipe de transição, a nova lista terá as primeiras m...