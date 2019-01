Política Previdência terá prioridade

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Santana do Rêgo Barros, afirmou ontem que mesmo com o desastre do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG) a questão ambiental não terá prioridade em relação à Previdência. “É óbvio que ele está muito preocupado com esta questão da Previdência, mas no devido momento e de forma coordenada vai expressar sua orientaç...