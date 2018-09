Política Previdência estadual: uma conta que não fecha Apesar de algumas medidas promovidas, déficit previdenciário continua crescente e ações de controle devem ser um desafio para as próximas gestões estaduais

Uma conta que não fecha. Este é o resultado da evolução do déficit do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, que quase triplicou desde 2010: este ano, o déficit deve atingir cerca de R$ 1,9 bilhão no poder Executivo, contra R$ 646 milhões naquele ano. Goiás praticamente já tem quase um servidor ativo, apenas, para cada aposentado. Contando com o déficit no Ju...