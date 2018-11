Política 'Pretendo ser o escudo e a espada de Bolsonaro', diz Mourão Vice-presidente eleito afirmou ainda que pretende cortar mais da metade dos cargos disponíveis na Vice-Presidência

O vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão (PRTB), afirmou nesta sexta-feira, 23, durante o painel Brasil de Ideias, promovido pela Revista Voto, que pretende ser "o escudo e a espada de Bolsonaro", destacando a importância do papel do vice no atual cenário político. "Não vamos receber ninguém na garagem à meia-noite, podem ter certeza disso aí", disse, em alusão a...