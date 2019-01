Política 'Pretendemos mudar o destino do nosso Brasil', diz Bolsonaro no Twitter No vídeo, Bolsonaro fez um agradecimento "a Deus", por estar vivo, e aos brasileiros, "pelo apoio e confiança"

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, usou há pouco sua conta oficial no Twitter para convidar seus eleitores a comparecer à cerimônia de posse, em Brasília, e pedir apoio à sua gestão. "Pretendemos, sim, mudar o destino do nosso Brasil, mas para tanto precisamos continuar tendo o seu imprescindível apoio", afirmou Bolsonaro. No vídeo, Bolsonaro fez um agradecimento ...