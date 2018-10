Política Preso na operação Cash Delivery, Jayme Rincón consegue habeas corpus Ex-presidente da Agetop estava preso desde a sexta-feira passada, quando foi deflagrada operação do MPF e da PF

O ex-presidente da Agência Goiânia de Transporte e Obras (Agetop) Jayme Rincón, preso no último dia 28 na operação Cash Delivery, que investiga repasses de R$ 14 milhões para as campanhas do ex-governador e ex-senador Marconi Perillo em 2010 e 2014, deixará a prisão. A decisão é do desembargador federal Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1)...