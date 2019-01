Política Preso na ditadura, Lula foi liberado para enterro da mãe em 1980 Na época, o ex-presidente foi detido por liderar greve; sindicalista deixou o Dops com a condição de não falar com a imprensa

Com a morte do irmão Vavá, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vive pela segunda vez a experiência de estar preso no momento da morte de um familiar de primeiro grau. Em 1980, quando foi preso pelo Dops - órgão de repressão da ditadura militar, que naquele momento estava em seus anos de abertura - Lula foi liberado pelo delegado Romeu T...