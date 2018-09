Política Preso há 8 dias, Evandro Magal presta depoimento Prefeito de Caldas Novas é alvo de operação que investiga suposto esquema de fraude em licitações de órgãos da administração municipal

O prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal (PP), prestou depoimento ontem na sede do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), em Goiânia. Preso desde a última quinta-feira (13), o prefeito e outros 8 detidos pela Operação Negociata tiveram o pedido de prisão temporária, que era de cinco dias, prorrogada ...