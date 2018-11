Política 'Presidente tem de baixar a crista para a Constituição', diz Ayres Britto "A Constituição governa quem governa. Governa permanentemente quem governa transitoriamente", disse o ex-ministro do STF

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto disse nesta segunda-feira, 5, que o presidente da República, seja ele quem for, tem de "baixar a crista" para a Constituição Federal. O ministro participou da mesa do evento "Desafios constitucionais de hoje e propostas para os próximos 30 anos", promovido pela editora Fórum, que publica títulos jurídicos. "A Consti...