Política Presidente passa o fim de semana na Granja do Torto com a família

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), passa o final de semana com a família na Granja do Torto, em Brasília. De acordo com a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, o presidente não deve participar de reuniões nem receber visitas até o dia de hoje, que ainda não havia tido sua agenda divulgada. A Granja do Torto é uma das residências oficiais d...