Política Presidente em exercício, Mourão recebe militares e diz que vai 'tocar de lado' Auxiliares da Vice-Presidência disseram que Mourão já havia declarado que sua atuação no cargo seria discreta

No primeiro dia como presidente em exercício durante a viagem de Jair Bolsonaro a Davos, na Suíça, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, evitou assinar decretos ou receber ministros palacianos, mas não fugiu de entrevistas à imprensa e intensificou reuniões com militares em seu gabinete. Ao longo do dia, circularam pelo gabinete da Vice-Presidência, no anexo II...