Política Presidente do STJ regulamenta auxílio-moradia a juízes federais CNJ aprovou por unanimidade uma nova resolução para o pagamento de auxílio-moradia aos magistrados, no valor máximo de R$ 4.377,73

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, que também preside o Conselho Nacional da Justiça Federal, regulamentou o pagamento do auxílio-moradia aos juízes federais, reforçando as restrições estabelecidas em dezembro pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta ter...