Política Presidente do STJ diz não ver ameaça em fala de Eduardo Bolsonaro “Nitidamente não vi nenhuma intenção de ameaça. Estão exagerando na dimensão do que ele falou", disse

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STJ), João Otávio de Noronha, disse hoje (22) não ver ameaça nas declarações do deputado federal eleito por São Paulo pelo PSL, Eduardo Bolsonaro, sobre o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF). “Nitidamente não vi nenhuma intenção de ameaça. Estão exagerando na dimensão do que ele falou. Ele respondeu a uma p...