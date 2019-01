Política Presidente do Senado diz que não há “herança maldita” nem “pautas-bombas" Segundo Eunício Oliveira (MDB-CE), em seu mandato, em cooperação com o governo Michel Temer, foram aprovadas medidas essenciais para o equilíbrio do país

Em tom diplomático, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), negou hoje (1º), durante a cerimônia de posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, que o Congresso aprovou “pautas-bombas” ou deixou uma “herança maldita” para a gestão que começa. Segundo ele, em cooperação com o governo Michel Temer foram aprovadas medidas essenciais para o equilíbrio do país. “Aqui, nesta ...