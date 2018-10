Política Presidente do Pros é alvo de operação da PF Policiais federais estiveram em endereços ligados ao goiano em Planaltina de Goiás

Atualizada às 13h42 O presidente nacional do Pros, o goiano Eurípides Júnior está entre os alvos da Operação Partialis, deflagrada na manhã desta quinta-feira (18), pela Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal. A operação investiga desvios de recursos públicos no valor de R$ 2 milhões, que seriam destinados à aquisição de gases medi...