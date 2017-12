Presidente do Paraguai participa de conferência

O presidente do Paraguai, Horacio Cartes, fará visita nesta quarta (20) à Goiânia. Ele participará, juntamente com ministros, da Conferência Internacional Goiás-Paraguai, que será realizada na Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg). O objetivo é atrair investimentos goianos para o país, que oferece baixa carga tributária, mão de obra e energia elétrica a cust...