Presidente do Paraguai fala em complementariedade

Em visita à Goiânia, o presidente do Paraguai, Horacio Cartes, participou no início da noite desta quarta-feira (20) da Conferência Internacional Goiás-Paraguai, que foi realizada na Federação das Indústrias de Goiás (Fieg). Ao ressaltar a relação comercial que o País já tem com outros estados brasileiros, ele falou em trabalho de complementariedade.

“Complementaridade não é para vender produtos”, afirmou durante sua fala no evento. Ele defendeu que o país está preparado para atender o setor privado goiano. O objetivo da visita é ampliar a relação comercial e atrair investimentos de Goiás.

Entre os atrativos das terras paraguaias expostos aos empresários e autoridades presentes, estão os baixos custos da carga tributária, da mão de obra e da energia elétrica – que chega a ser 70% menor do que no Brasil.

Na comitiva, estavam presentes ministros e secretários paraguaios e assessores de Cartes. Acompanhado pelo governador Marconi Perillo (PSDB), da Fieg eles seguem para uma recepção no Palácio das Esmeraldas nesta noite. Também estavam presentes no evento secretários goianos, representantes do setor produtivo, a senadora Lúcia Vânia (PSB) e o ex-governador Maguito Vilela (PMDB).