Política Presidente do Ibama pede exoneração após apontar ‘desconhecimento’ da gestão Bolsonaro Desgaste ocorreu após ministro do Meio Ambiente e presidente questionarem em redes sociais contrato de locação de carros sem apontar qual seria a eventual irregularidade; Ibama afirmou que a ‘acusação sem fundamento evidencia completo desconhecimento’

A presidente do Ibama, Suely Araújo, pediu nesta segunda-feira, 7, exoneração do cargo. À frente do órgão ambiental desde junho de 2016, ela tomou a decisão um dia após o novo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente Jair Bolsonaro questionarem via Twitter um contrato de locação de viaturas assinado por ela em dezembro. Ela já agu...