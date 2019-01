Política Presidente do CNPq é exonerado e Troyjo assume Secretaria de Comércio Exterior Outras pastas do novo governo publicaram nomeações e exonerações nesta terça-feira (15)

O presidente Jair Bolsonaro exonerou os presidentes da Agência Espacial Brasileira (AEB), José Raimundo Braga Coelho, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Mario Neto Borges. Os dois órgãos são vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. As exonerações estão publicadas no Diário Oficial da União (DO...