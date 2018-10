Política Presidente da Casa defende projeto apresentado pelo Paço

Para o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Andrey Azeredo (MDB), a obrigação de aplicar a data base é “relativa” e as razões do Paço para vetar o pagamento do retroativo são “bastante elucidativas”. “O prefeito reconhece que a questão é importante, tanto é que apresentou a data base dos dois anos em conjunto. Ocorre que a diferença gera uma despesa de mais de R$ ...